Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan taraftarlara mesaj

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından taraftarlara yönelik mesaj yayımladı.

Ağaoğlu, günü kurtarmak için değil sürdürülebilir bir başarı için taraftarlarının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının bulunduğunu belirterek, "Trabzonspor'un kurulduğu günden bugüne kadar elde ettiği sayısız başarıların arkasında taraftarının katkısı herkesin malumudur. Arzuladığımız başarıya ulaşmamız tüm taraftarlarımızın desteğini arkamıza almadan mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Yolumuz uzun ve meşakkatli ancak her zaman söylediğim gibi taraftarlarımızın desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Yıl bu yıl şimdi tüm dünyaya Trabzonspor taraftarı olarak gerçek gücümüzü göstermenin zamanı, kulübün ekonomisini de kurtaracak olan giden bir maçı geri döndürecek ve bu takımı zirveye taşıyacak olan da sizlersiniz. Başarı gelecekse sizin desteklerinizle gelecek. Tribünler dolacak ve yer gök bordo-mavi diye inleyecek ki ancak o zaman rakiplerimiz Akyazı'dan gol değil korner atarak döndüklerine sevinir bir hale gelebilsinler. Haydi her maçımız dolu tribünlere..."

Muhabir: Selçuk Kılıç