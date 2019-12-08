Trabzonspor Antalya deplasmanından 3 puanla ayrıldı

ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk atağında Trabzospor öne geçti. 3. dakikada Sturridge'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını Hakan Özmert paslaşarak kullandı. Hakan Özmert, yeniden aldığı topu ceza sahasına ortaladı. Obi Mikel'den seken topla arka direkte buluşan Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

25. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanatta kazanılan korneri kullanan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Sturridge, kafayla meşin yuvarlağı içeriye aktardı. Arka direkte topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

37. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Leschuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Nwakaeme'nin ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerden ortasında ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3

50. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında, ceza sahasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chahechouhe'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.55. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Diego'nun şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.68. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.71. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.77. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Sörloth'un pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.82. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.85. dakikada Ufuk Akyol'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe, Campi'yi çalımlayarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Chahechouhe'nun vuruşunda, kaleci gole izin vermedi.Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.