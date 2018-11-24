Trabzonspor 8 yıllık özlemi dindirmek istiyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem kötü gidişatına "dur" demek hem de moral bulmak istiyor.

8 yıllık galibiyet özlemi

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 18 maçlık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı 18 resmi maçın 10'unu kaybetti, 8'inde berabere kalarak, galip gelemedi.

En son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaparak maçta yedek kulübesinde bulunan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak sahaya çıkacak.

Karadeniz ekibi, 8 yıl aradan sonra taraftarına Fenerbahçe karşısında 3 puan hediye etmenin mücadelesini verecek.

Kapalı gişe oynanacak

İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri perşembe günü tükendi.

Toplam 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Stadı'nın güvenlik nedeniyle ayrılan bölümlerinin haricindeki yerleri bordo-mavili taraftarlar dolduracak.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar gereği Fenerbahçe taraftarı tribünde olmayacak.

Kaptan Sosa

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, yarın takım kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Onur Recep Kıvrak'tan kaptanlığın alınmasının ardından hafta içinde teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda bu göreve getirilen Sosa, bordo-mavili takımda ilk kez kaptan olarak mücadele edecek.

Muhtemel 11

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın daha önce kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da milli takım kamplarından Juraj Kucka ve Seyedmajid Hosseini de sakat döndü.

Kucka'nın 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, Hosseini'nin durumun ise bu akşam yapılacak son antrenmandan sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Dünkü antrenmanda boynundan sakatlık yaşadıktan sonra tedavisi yapılan Ogenyi Onazi ise takımdaki yerini alabilecek.

Onur'un yokluğunda genç kaleci Uğurcan Çakır'a forma şansı doğdu. Burak Yılmaz'ın olmaması nedeniyle Hugo Rodallega tek forvet olarak görev yapacak.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısına Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Vahid Amiri, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.