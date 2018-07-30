Toyota'dan Finlandiya Rallisi'nde zafer

İSTANBUL (AA) - Toyota, ralli dünyasının en zorlu ve en heyecanlı parkurları arasında öne çıkan Finlandiya’da ipi birinci sırada göğüsledi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, markanın yarış takımı Gazoo Racing, dar ve çakıl taşlı yolları, keskin virajları, görüşü kısıtlayan tepeleri ile ormanın derinliklerine kadar inen zorlu etaplarıyla WRC tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Finlandiya Rallisi’ni kazanmayı başardı.

Toyota, sezonun en heyecanlı yarışı olarak nitelenen Finlandiya Rallisi’nde Ott Tanak ile birinci olurken, takımın bir diğer pilotu Jari-Matti Latvala da zorlu parkurda üçüncü sırayı alarak podyuma çıktı.



Ott Tanak ve Martin Jarveoja ikilisi, Yaris WRC otomobilleriyle birlikte ralliyi 2 saat 35 dakika 18.1 saniye ile lider olarak tamamladı. En yakın rakiplerini 32.7 saniyelik farkla geçen ikili, Toyota’ya Dünya Ralli Şampiyonası’nda önemli puanlar kazandırarak ikinci sıradaki takımla puan farkını bire indirdi. Liderle puan farkı ise 27’ye inmiş oldu.



Yarışın ardından, podyumda pilotlarıyla birlikte zaferi kutlayan Toyota Başkanı Akio Toyoda, ralliyi şöyle değerlendirdi:



“Kendi evimizdeki yarışı kazanmaktan daha mutlu bir his olamaz. Tüm pilotlarımız bu ralliden keyif aldı. Finlandiya yolları Yaris WRC’yi daha iyi hale getirmemize ve pilotların sürüşten keyif almalarına katkı sağladı. Toyota’nın WRC’ye dönüşündeki ziyaretimin ardından ilk kez buraya geldim. Toyota Gazoo Racing’i destekleyen bu kadar insanı bir arada hiç görmemiştim. Burasının kendi evimiz olduğunu açıkça hissettirdiler. Özel etaplar Toyota Gazoo Racing bayraklarıyla doluydu. Dünyanın her yerinde giderek daha fazla destek görüyoruz. Bu sezon daha gidecek uzun bir yolumuz var. Henüz WRC’de bir Japonya rallimiz yok. Umarım bir günü bunu da görme şansımız olur."

Yarışı kazanan Ott Tanak da takım olarak kusursuz bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Finlandiya’da kazanmak ise çok özeldi. Benim adıma ve takım adına kendi evimizde kazandık. Bize destek verenlerin önünde kazanmak inanılmazdı." ifadelerini kullandı.



WRC’de 2018’in dokuzuncu yarışı Almanya’da gerçekleştirilecek. Asfalt parkuru ve zorlu virajlarıyla dikkati çeken Almanya Rallisi, 16-19 Ağustos'ta yapılacak. Toyota Gazoo Racing takımı ayrıca 13-16 Eylül'de takvimin 10. ayağı olan Muğla Rallisi’nde de Türk motorsporları tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak.





