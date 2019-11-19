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Tottenham'da Pochettino dönemi sona erdi
Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.
Spor 19.11.2019, 22:11
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.
Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.
Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.
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