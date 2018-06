Tofaş'tan kritik galibiyet

BURSA (AA) - Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Crocker ve Owens ikilisiyle skor üreterek 4. dakikayı 8-6 üstün geçen TOFAŞ'a, boyalı alanda Guduric ve dış atışlardan da Ali Muhammed ile Datome'yle karşılık veren Fenerbahçe Doğuş 6. dakikada 14-13 skoru lehine çevirdi. İki takımın sert savunmalarla üstünlük kurma mücadelesine sahne olan ilk çeyrek 26-26 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe Kadji'nin 5 sayılık bireysel performansıyla başlayan TOFAŞ, 12. dakikada skoru 31-28'e getirdi. Wanamaker ve Ali Muhammed ile skoru dengede tutan sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun da katkısıyla 10-0'lık seri yakaladı ve farkı 5. dakikada 7'ye çıkardı: 31-38. Uzun oyuncuları Kadji ve Muhsin Yaşar'ı pota altında iyi kullanan Bursa temsilcisi, savunmayı da iyi yapınca 19. dakikada skoru 49-49 eşitledi. Henry ile son saniyelerde 3 sayılık isabet bulan mavi-yeşilliler, soyunma odasına 52-49 önde gitti.

Üçüncü çeyrek iki takımın kontrollü set oyunlarına sahne oldu. Fenerbahçe Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu ve Wanamaker'in üst üste bulduğu 3 sayılık isabetlerine iyi savunma yaparak Henry ve Kadji'nin hızlı hücumlarıyla TOFAŞ karşılık verse de 6. dakika 59-59 eşitlikle geçildi. İki takımın sık sık serbest atışı çizgisine geldiği periyot 68-67 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Son periyotta Datome ve Wanamaker ile üst üste 7 sayı üreten sarı lacivertli ekip, 3. dakikada skoru bir anda lehine çevirerek farkı da 6'ya çıkardı. Thompson ve Ali Muhammed ile 37. dakikada Fenerbahçe Doğuş farkı 7'ye (76-83) çıkarsa da TOFAŞ seyirci desteğini de arkasına alarak bitime 1 dakika kala durumu eşitledi: 86-86. Wanamaker'in turnikesiyle tekrar öne geçen (86-88) Fenerbahçe Doğuş'a TOFAŞ serbest atışlarla karşılık verince skor 88-88 tekrar eşitlendi. Fenerbahçe Doğuş'un hücuma çıkarken Ali Muhammed, Henry'e hücum faul yaptı ve hücum şansı TOFAŞ'a geçti. Mejia ile 3 sayılık isabet bulan TOFAŞ 91-88 öne geçti. Son hücumu Fenerbahçe Doğuş değerlendirmeyince TOFAŞ, 91-88 sahadan galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 23 sayı üreten Mejia maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Doğuş'ta ise Wanamaker 20 sayıyla oynadı.

Toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 4. maç 11 Haziran Pazartesi günü yine Bursa'da oynanacak.

Muhabir: Sergen Sezgin

