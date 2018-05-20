



ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket'in milli oyuncusu Buğrahan Tuncer, 22 Mayıs Salı günü Bursa'da TOFAŞ ile oynayacakları play-off çeyrek final ilk maçından başka bir şey düşünmediklerini söyledi.

Buğrahan Tuncer, ligin normal sezonunda attığı 274 sayı ve yaptığı 131 asistle göz doldurdu. Gösterdiği başarılı performansla Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi All-Star kadrosuna ve A Milli Basketbol Takımı'na seçilen 25 yaşındaki oyuncu, takımının ligi 7'nci sırada bitirmesinde önemli rol oynadı.

Buğrahan Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-kırmızılı takıma 2014-2015'te geldiğini anımsatarak, söz konusu sezonda takımının bir alt lige düşmesinin ardından kulüpten ayrıldığını kaydetti.

Geçen sezon takıma yeniden dahil olduğunu ifade eden Buğrahan Tuncer, şöyle konuştu:

"Geçen yıl tekrar geldim ve takımı üst lige çıkarttık. Bu yılki hedefimiz, ligi üst sıralarda bitirmekti. Sezonu 7'nci sırada tamamladık. TOFAŞ ile play-off'ta karşılaşacağız. TOFAŞ, son dönemlerde ciddi yapılanmaya gitti. Avrupa'nın en iyisi olan Türkiye ligini ikinci sırada bitirdiler. Barış Ermiş gibi iyi bir oyuncuya, Orhun Ene gibi tecrübeli bir başantrenöre sahipler. İyi bir play-off serisi olacak. Başa baş, kıran kırana maçlar bekliyorum. TOFAŞ'ı eleyip, yarı final oynarsak bizim için büyük bir başarı olacak. Bizim de iyi bir kadromuz var. Öncelikli hedefimiz TOFAŞ'ı elemek. Onları eledikten sonra rakip kim olursa olsun iyi mücadele edeceğiz. Şu anda TOFAŞ maçından başka bir şey düşünmüyorum."





- "Ay-yıldızlı forma için ter dökmek gurur verici"





Buğrahan Tuncer, her sporcunun A Milli Takım'da forma giymeyi hedeflediğini, bu yıl kendisinin de 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki İsveç maçında ay-yıldızlı formaya kavuştuğunu söyledi.

Milli takımda sürekli oynamayı istediğini anlatan Buğrahan Tuncer, "A Milli Basketbol Takımımızın her maçında arkadaşlarıma yardımcı olmayı amaçlıyorum. Ay-yıldızlı forma için ter dökmek gurur verici. 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmak için A Milli Takımımıza elimden geldiğince yardım edeceğim." ifadelerini kullandı.