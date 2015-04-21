Titreyegöl’de Dragon Yarışları

Manavgat Belediyesi Dragon Festivali 1. derecede doğal sit alanı Sorgun Ormanı içinde yer alan eşsiz güzellikteki Titreyengöl’de başladı.Manavgat Belediyesi, Titreyengöl-Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği (TİSOYAB) ve Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşbirliği ile düzenlenen festivalin ilk gününde liselerarası ve protokol yarışları yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan festivale Manavgat halkı büyük ilgi gösterirken, Titreyengöl’de festival havası esmesi turizmcileri ve bölge esnafını memnun etti.Bu yıl ilk kez düzenlenen Manavgat Belediyesi Dragon Festivali’nin koordinatörlüğünü ve sunumlarını Eskişehir Belediyesi Spor Koordinatörü Turgay Aladağ yaptı. Eskişehir Belediyesi Spor Kulübü’nden ise 2 takım, 3 antrenör, 4 Dragon Bot’la birlikte Manavgat’a gelerek bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Takım ruhu, birliktelik, eğlence ve tanıtım fırsatlarına yönelik bir organizasyon olan Dragon Festivali’ne katılan yarışçılar, 10’ar kişilik Dragonlara binerek Titreyengöl üzerinde bitiş çizgisine en önce varmak amacıyla kürek çekti.23 takımın katıldığı festivalin ilk gününde yapılan liseler arası yarışlarda Şelale Anadolu Lisesi, MATSO Teknik Anadolu Lisesi ile TİSOYAB Genç Bayanlar Takımı rakiplerine galip gelerek finale katılmaya hak kazandı. Protokol yarışlarında ise Manavgat Belediyesi Takımı, MATSO ve Manavgat Kaymakamlığı takımlarını yenerek finale yükseldi. Yarışları Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve MATSO Başkanı Ahmet Boztaş‘ın aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.Diğer protokol yarışlarında ise Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Üniversite Öğretim Üyeleri Takımını, Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Takımı, Manavgat Zabıta Takımı’nı yenerek yine finale katılma hakkını kazandı. Dragon Festivali oteller ve üniversite öğrencilerinin yarışları ile devam edecek.