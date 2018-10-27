THY Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı

ANKARA (AA) - Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları sona erdi.

Türk derbisinde Anadolu Efes, 16 sayı geriye düştüğü maçta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup ederek sezonun üçüncü galibiyetine ulaştı ve ligde beşinciliğe yükseldi. Fenerbahçe ise ilk yenilgisini yaşayarak ligde üçüncü sıraya geriledi.

Ligin diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği İspanya'dan Barcelona Lassa'ya 79-71 yenilerek üçüncü yenilgisini aldı ve 12. sıraya indi.

Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, ağırladığı Buducnost VOLI'yi 89-55 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Rusya ekibi CSKA Moskova ise Herbalife Gran Canaria deplasmanında 106-91 kazanarak yenilgisiz averajla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Anadolu Efes - Fenerbahçe: 89-83

Bayern Münih (Almanya) - Baskonia (İspanya): 77-71

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Khimki (Rusya): 81-80

Real Madrid (İspanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 89-55

Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 88-80

Darüşşafaka Tekfen - Barcelona Lassa (İspanya): 71-79

Panathinaikos OPAP (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya): 83-87

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 91-106

Puan durumu

Ligde 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGMASYSAv.P1. Real Madrid 440386 312 748 2. CSKA Moskova 4 40369 32742 8 3. Fenerbahçe 4 313553213474. AX Armani Exchange Olimpia Milan4 313473173075. Anadolu Efes4 313433311276. Olympiakos 4 3 13353251077. Panathinaikos OPAP 4 223463271968. Zalgiris4 22323324-169. Barcelona Lassa 4 22323326-3610. Bayern Münih 422301323-22611. Maccabi FOX4 13328334-6512. Darüşşafaka Tekfen 4 13310330-20 5 13. Baskonia 4 13317338-21514. Herbalife Gran Canaria 4 13337391-54 515. Khimki 4 0 4315346-31416. Buducnost VOLI 4 04257320-634