THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' yapıldı

THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.

Spor 18.12.2019, 14:19
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THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' yapıldı
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İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi yönetiminden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko müsabakasının son saniyesinde üç sayılık atış yapan sarı-lacivertli Nando De Colo'ya, rakip oyuncu Tyrese Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, "Bu durumda faul çalınmaması yanlış bir karardı. Rice'a faul çalınarak De Colo'ya üç serbest atış hakkı verilmeliydi. " ifadeleri kullanıldı.

Hakem hatasının kabul edildiği karşılaşmayla ilgili herhangi bir yaptırım ya da maç tekrarı kararı beklenmiyor.

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