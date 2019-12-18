THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' yapıldı
THY Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko'nun Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığını duyurdu.
Spor 18.12.2019, 14:19
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İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi yönetiminden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun 14. haftada Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a deplasmanda 81-78 yenildiği maçta, sarı-laciverti ekip aleyhine hakem hatası yapıldığı bildirildi.
Hakem hatasının kabul edildiği karşılaşmayla ilgili herhangi bir yaptırım ya da maç tekrarı kararı beklenmiyor.
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