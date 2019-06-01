TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.
Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu.
Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.