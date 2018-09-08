TFF'den Trabzon'daki futbolseverlere teşekkür

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın dün UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile Trabzon'da oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlı ekibe destek olan taraftarlara teşekkür etti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takımı'mızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ile oynadığı müsabakada Medical Park'ı dolduran tüm futbolseverlere teşekkür ederiz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday Trabzon şehrimiz, Milli Takım taraftarlığı ve milli ruhun coşkusuyla ay-yıldızlılara destek olup örnek bir tavır sergilemiştir. A Milli Takımı'mızı en iyi şekilde ağırlayan ve milli heyecanı paylaşan tüm Trabzon halkımıza şükranlarımızı sunar; başta Trabzon Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile Trabzonspor Kulübüne misafirperverlikleri ve sonsuz destekleri için teşekkür ederiz."

Muhabir: Süha Gür