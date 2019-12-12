TFF'den limit artırımı açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Kulüplerin Takım Harcama Limitleri başlıklı bölümünde yapmış olduğu değişikliklerle ilgili bir açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Kulüplerin Takım Harcama Limitleri başlıklı bölümünde yapmış olduğu değişikliklerle ilgili bir açıklama yaptı.
Değişikliğin kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere yol açtığının vurgulandığı açıklamada, değişikliklerin yeni şartlardan kaynaklandığı belirtildi.
Naklen yayın gelirlerinin azalmasının ardından Kulüpler Birliği Vakfının talebinin de değerlendirildiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
1- 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine,
2- Kurula başvuru halinde, Takım Harcama Limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan TL - Libor+5 faiz oranı yerine güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına,
3- Süper Lig'e yükselen kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanmasında ise Süper Lig'i 7-15 sırasında tamamlamış takımların ortalamasının alınarak hesaplanması usulünün yanı sıra, bu kulüplerin Takım Harcama Limiti'ne esas gelir ve gider kalemlerini bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanmış raporları ile kurula başvurmaları halinde talimatta ön görülen esaslara göre hesaplanmasına karar verilmiştir.
Dolayısıyla bu değişikliklerin karşı karşıya kalınan yeni şartlardan kaynaklı yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır."
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