TFF'den Konya'daki futbolseverlere teşekkür





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç ile yaptığı maçta Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na gelen futbolseverlere teşekkür etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan teşekkür mesajında, "A Milli Futbol Takımımızın İsveç ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi müsabakasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu kırmızı-beyaz renklerle donatıp tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür ederiz." denildi.

Müsabakayı 40 binin üzerinde taraftarın izlediğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tek yürek olup coşkusuyla ay-yıldızlıların yanında olan, görsel şovları ile müsabakaya ayrı bir renk katan 42 bin futbolseverimiz, milli takım taraftarlığının en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Bir milli maça daha mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar, başta Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile milli takımımız için her türlü imkanı sağlayan Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiriz."