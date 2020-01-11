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TFF Tahkim Kurulundan 'takım harcama limiti'ne ilişkin itiraza ret

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın "takım harcama limiti"ne ilişkin itirazlarını reddetti.

Spor 11.01.2020, 14:56
TFF Tahkim Kurulundan 'takım harcama limiti'ne ilişkin itiraza ret
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin "takım harcama limiti" ve Beşiktaş'ın "takım harcama limitine uygulanan faiz oranı" kararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına' ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile karar verildi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine' ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile karar verildi."

#spor
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