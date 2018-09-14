TFF Tahkim Kurulundan Hasan Şaş ve Belhanda kararı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş'ın cezasında indirime gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Hasan Şaş'a verilen 3 maç men ve 19 bin 500 liralık para cezasını, 2 maç men ve 13 bin lira olarak düzelttiği belirtildi.

Kurulun ayrıca, Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'ya verilen 3 maçlık cezaya yapılan itirazı reddederek, PFDK kararını onadığı aktarıldı.

Muhabir: Ercan Çakar