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TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını onadı.
Spor 26.12.2019, 18:20
Tahkim Kurulu ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Medipol Başakşehirli futbolcu Barkın Yiğit'e hakeme sözle hakaret gerekçesiyle verilen 3 resmi müsabakadan men ile Demir Grup Sivasspor'a çeşitli gerekçelerle verilen 74 bin lira cezalarını da onama kararı aldı.
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