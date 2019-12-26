TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı

İSTANBUL (AA) - TürkiyeFederasyonunun () internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor ile yapılan maç sonrası çıkan olaylara karışan sarı-kırmızılı futbolcunun itirazını görüştü. Suç, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmeden kurul, cezanın onanmasına karar verdi.

Tahkim Kurulu ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Medipol Başakşehirli futbolcu Barkın Yiğit'e hakeme sözle hakaret gerekçesiyle verilen 3 resmi müsabakadan men ile Demir Grup Sivasspor'a çeşitli gerekçelerle verilen 74 bin lira cezalarını da onama kararı aldı.