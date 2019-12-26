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TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını onadı.

Spor 26.12.2019, 18:20
TFF Tahkim Kurulu Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor ile yapılan maç sonrası çıkan olaylara karışan sarı-kırmızılı futbolcunun itirazını görüştü. Suç, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmeden kurul, cezanın onanmasına karar verdi.

Tahkim Kurulu ayrıca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Medipol Başakşehirli futbolcu Barkın Yiğit'e hakeme sözle hakaret gerekçesiyle verilen 3 resmi müsabakadan men ile Demir Grup Sivasspor'a çeşitli gerekçelerle verilen 74 bin lira cezalarını da onama kararı aldı.

#Futbol #Jimmy Durmaz #Tahkim Kurulu #TFF
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