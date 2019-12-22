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TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçeli Rodrigues'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 2 maçlık cezayı onadı.

Spor 22.12.2019, 15:21
TFF Tahkim Kurulu Fenerbahçeli Rodrigues'in cezasını onadı
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İSTANBUL (AA) - TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e PFDK'nin verdiği 2 maçlık cezaya Fenerbahçe Kulübünün itirazını görüştü. Suç, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmeden kurul, cezanın onanmasına karar verdi.

Cezanın 1 maçını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelesinde çeken Rodrigues, Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş'la yapılacak derbide de forma giymeyerek cezasını dolduracak.

Tahkim Kurulu ayrıca, TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen Anıl Karaer'e PFDK'nin verdiği 5 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 liralık cezayı, "3 resmi müsabakadan men" olarak düzeltti.

Muhabir: Emrah Oktay

#spor
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