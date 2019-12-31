TFF Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirledi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.
İSTANBUL (AA) - TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.
Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.
Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.
Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:
Kulüp Adı
Takım Harcama Limiti (lira)
1. GALATASARAY
451.659.184
2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
179.821.014
3. BEŞİKTAŞ
275.335.170
4. TRABZONSPOR
126.552.658
5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR
97.575.509
6. FENERBAHÇE
224.731.066
7. ANTALYASPOR
59.355.091
8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
9. AYTEMİZ ALANYASPOR
100.032.618
10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
69.092.764
11. ÇAYKUR RİZESPOR
121.001.299
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR
82.439.445
13. MKE ANKARAGÜCÜ
83.167.107
14. KASIMPAŞA
90.647.027
15. GÖZTEPE
88.726.737
16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
96.545.656
17. GENÇLERBİRLİĞİ
84.125.951
18. YUKATEL DENİZLİSPOR
78.184.551
Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.
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