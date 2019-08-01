TFF Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek





İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonuile Ziraat Türkiye Kupası finalistiarasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacakmüsabakasını hakemyönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.