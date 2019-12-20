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TFF kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal ettiğini duyurdu.
Spor 20.12.2019, 19:26
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Riva'da toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
TFF, daha önce kulüplerin takım harcama limitinde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.
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