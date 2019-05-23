TFF Başkan Adayı Özdemir: Federasyon başkanlığı ateşten gömlek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, "Federasyon başkanlığı ateşten gömlek. Umarım Allah yardım eder ve başarılı bir dönemimiz olur." dedi.

Raffles İstanbul Otel'de düzenlediği basın toplantısında, soruları cevaplayan Özdemir, kulüp yöneticiliği yapmanın TFF yöneticiliğinden daha kolay olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Federasyon başkanlığı ateşten gömlek. Umarım Allah yardım eder ve başarılı bir dönemimiz olur. Arkadaşlarımızın, çevremizin ısrarını kıramadığım için adaylığa razı oldum. İnşallah, önce Allah sonra sizlerin, kurullarımızın desteğiyle, uyumlu olursak başarılı olabiliriz diye ümitliyim, iddialıyım da. Buraya zaman ayıracağımdan şüpheniz olmasın. Türkiye'de spordan mutlu olan insanların sayısını çoğaltmak, mutsuzların sayısını azaltmak için yola çıktık. Türk futbolunu daha yukarılara taşımak için gerekli çalışmaları yapacağız."

"En zor işimiz MHK"

Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu'yla (MHK) ilgili gelen sorulara şu cevabı verdi:

"En zor işimizin MHK'de olduğuna inanıyorum. Kararları bütün Türkiye'yi etkiliyor. Yusuf Namoğlu ağabeyimiz, hem iş adamı hem eski hakem. Kimsenin onun dürüstlüğünden şüphesi olmaz. Yusuf Namoğlu dört dörtlük insandır. Sabri Çelik'in de dürüstlüğünden kimsenin şüphesi yok. Türkiye'de senede 120 bin maç oynanıyor. VAR'la çok daha iyi oldu. VAR'la birçok şeyin ne olduğunu gördük."

Yeni MHK'yle ilgili yönetim kurulu seçildikten sonra kararlar alacaklarını belirten Özdemir, "Kurulların başkanlarını ve kurulları yeniden atayacağız. Seçildikten belli bir zaman sonra bu atamalar yönetim kurulunun görüşlerini de alarak açıklayacağız." diye konuştu.

Son dönemde yaşanan hakem hatalarının kendilerini mutlu etmediğini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"MHK'nin kurul üyelerinin mesleki yeterlilik açısından hiçbir şüphemiz yok. Bizi mutlu eden nokta budur ama maalesef MHK'nin emrinde çalışan ve atanan bazı hakem arkadaşlarımızın verdiği bazı kararlardan, bir kesim mutlu olurken bir kesimi de maalesef mutsuz ettiler. Önemli derecede kamuoyunda bunlar tartışıldı. VAR sistemine geçtik. Dünyanın en iyi şirketiyle anlaştık. Bugün bizim Riva'da kurmuş olduğumuz VAR merkezi inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan özelliklere sahip. Önemli olan bu sitemi akıllıca düzgünce uygulamak. Bu daha ilk senemiz. Yepyeni bir sisteme geçtik. Tabii ki hatalar, kusurlar olacak. Hedefimiz bunları azaltarak hata oranını VAR için sıfıra getirmek. Bunu başaracağız. Sistem mükemmel. Uygulamada bazı hatalar var. Bu hataları azaltarak yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonluğu belirleyen maçta bile birkaç gol iptal edildi ama taraftarın sesi çıkmadı. Bu sisteme saygı var."

"(Yabancı kuralı) Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değildir"

Nihat Özdemir, mevcut yabancı futbolcu kuralının gelecek sezon da devam edeceğini ancak daha sonrası için değişeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Mevcut durumun sürekli devam etmesi söz konusu değildir. Kulüpler Birliği ve Türk spor kamuoyu da aynı şekilde düşünüyor. Yabancı sayısı önümüzdeki sezon da aynı sayıyla devam edecek. Alınacak karar ondan sonraki sezon için geçerli olmalıdır."

"VAR konuşmalarının açıklanması söz konusu değil"

Nihat Özdemir, UEFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) kuralları gereği VAR konuşmalarının açıklanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

UEFA ve IFAB kuralları değişmediği sürece VAR kayıtlarını paylaşamayacaklarını anlatan Özdemir, Başakşehir Futbol Kulübünün Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "VAR kayıtları elimizde." sözüyle ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu tamamen hukuksal bir olay. Başakşehir Kulübü böyle bir karar aldıysa diyecek bir şeyimiz yok. Kararı hukuk verecek. Federasyonun dışında olan bir karar. O kayıtlar orada yok. Bizden dışarıya giden VAR kayıdı olduğuna inanmıyoruz. Araştırmalarımızı yaptık, herhangi bir noktada açık bulamadık.""Kulüp ceketleri dışarı asılacak"

Nihat Özdemir, federasyonun yeni yönetim kurulunda olacak kişilerin üzerilerindeki kulüp ceketlerini bırakacaklarını aktardı.

Adaletli olacaklarını vurgulayan Özdemir, "Kimsenin şüphesi olmasın. Yeni yönetimde olacak herkes kulüp ceketlerini dışarıya asarak yönetime girecek. Federasyon başkanlığı kadar Türkiye'de daha başka zor bir görev olduğunu düşünemiyorum. Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu, maalesef diğer kesim mutsuz olacak. Mutsuz olan kısmı minimuma indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ali Koç arkadaşımdır, kardeşimdir"

Nihat Özdemir, eski mesai arkadaşı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisine destek verip vermediğiyle ilgili soruya, şu cevabı verdi:

"Ali Koç'la Fenerbahçe'nin en zor döneminde, 3 Temmuz'da çalıştık. Gerçek, iyi bir Fenerbahçeli. Fedakar bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'de başkanlığı çok önemli bir destekle kazandı. Allah yardımcısı olsun. Sayın Ali Koç'la görüşüyorum. Kulüpler Birliği toplantısında sonra basına açıklamada bulundu, aday olduğumu ifade etti. Her zaman görüşürüm kendisiyle, iyi bir kardeşim ve arkadaşımdır. Fenerbahçe ve Türk sporuna hizmet etmektedir. Fenerbahçe, Türk sporunun önemli öğelerinden biridir. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor neyse Fenerbahçe de öyledir."

Ali Dürüst'ün yine yönetimde olup olmayacağıyla ilgili Özdemir, "Yeni yönetimde olup olmayacağını söyleyemem. Ali Dürüst önemli hizmetlerde bulundu. Bir olay yaşadı, Galatasaray'dan gelen tepkilerden dolayı, kararından döndü. Sayın Ali Dürüst değerli bir arkadaşımızdır. " ifadelerini kullandı.

"Kulüplerin en büyük sorunları mali yapıları"

Nihat Özdemir, Türkiye'de birkaç kulüp dışında kulüplerin mali durumlarının bozuk olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bankalarla kulüpleri nefes aldıracak, bundan sonraki haracamalara da disiplin getirecek bir çalışma içerisindeyiz. Kulüp lisanslama çalışmalarıyla ilgili yeniden bir lisanslama yazılımı üzerindeyiz. Bunu genel kurula sunacağız. 1 Haziran'dan sonra bu çalışmalar hızla devam edecek. Kulüplerin mevcut borçlarını belli bir süreye yayarak ödemesiz bir dönemle kulüpleri mali açıdan güçlendirme konusunda kararlıyız. Sağolsun bankalarımız da gerekli desteği veriyor."

Özdemir, sicil kurulundaki değişikliklerle UEFA'nın verdiği cezaları artık TFF'nin de verebileceğini vurguladı.

Göreve gelince yapacakları eylem planlarını da anlatan Özdemir, "Kulüplerin lisans yönetmeliğinde değişiklik hazırladık. Kulüpler Birliği'ne sunduk ama önemli konulardan biri de Kulüpler Birliği Yasası. Biri TBMM'ye gelmek üzere. Hazırlıklar devam ediyor. Bir an önce yasalaşması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Şenol Güneş'in göreve getirilmesinde benim de imzam var"

Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e destek verdi.

Eski teknik direktör Mircea Lucescu'ya da teşekkür eden Özdemir, "Şenol Güneş'in göreve getirilmesinde benim de imzam var. Artık Türk hocayla devam etmemiz gerekir. Kendisine güvenim tamdır. Şenol hocamız başarılı olacaktır." diye konuştu.

Nihat Özdemir, Türk Milli Takımı'nı dünyada ilk 10, Avrupa'da da ilk 5'e sokacaklarını söyledi.