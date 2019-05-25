TFF 3. Lig'de müsabakalar tamamlandı

İZMİR (AA) - TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu dün oynanan play-off final maçlarıyla tamamlandı.

Normal sezon maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare'nin doğrudan 2. Lig'e yükseldiği TFF 3. Lig'de her grupta birer takım daha 2. Lig vizesi aldı.

Play-off final müsabakalarında Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Ergene Velimeşespor, Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Van Büyükşehir Belediyespor ile normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten müsabakada penaltı atışları sonucunda Serik Belediyespor'u 4-2 yenen Yeni Çorumspor TFF 2. Lig'e yükselmeyi başardı.





- Ligden düşenler ve yeni ekipler





Bölgesel Amatör Lig'de rakiplerini saf dışı bırakan Somaspor, Modafen, Kelkit Belediye Hürriyetspor, 68 Aksaray Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Yozgatspor 1959, Belediye Derincespor, Ağrı 1970 ve 1877 Alemdağspor, TFF 3. Lig'in yeni ekipleri oldu.

Bu takımların dışında TFF 2. Lig'den düşen Fethiyespor, Tokatspor, Darıca Gençlerbirliği, Bayrampaşa, Manisaspor ve Gaziantepspor da gelecek yıl TFF 3. Lig'de yer alacak.

TFF 3. Lig'e veda eden Gebzespor, Körfezspor, Bergama Belediyespor, Alibeyköyspor, Adıyaman 1954, 1461 Trabzon, Bağcılar ve Bucaspor gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadelesini sürdürecek.