TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 0 Tire 1922: 0

TFF 2.Lig’e yükselme Play-off karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor ile Tire 1922 takımı 0-0 berabere kaldı.

TFF 2.Lig’e yüksel play-off müsabakasının ilk karşılaşmasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Tire 1922 takımı ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında Nevşehir Belediyespor takımı Tire 1922 kalesine gol için yüklense de aradığı golü bulamayınca maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken Tire 1922 takımı kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Maçın ikinci yarısında zaman zaman Tire 1922 kalesinde etkili olan Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamayınca maçın 90 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,MHP İl Başkanı İlhan Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, sanatçı Kürşat’ın yanı sıra yaklaşık 3 bin taraftar izledi.

Karşılaşmanın rövanşı ise 15 Mayıs tarihinde Tire’de oynanacak.