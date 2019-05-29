TFF 2. Lig play-off finalinin faturası 1,5 milyon lira

BURSA (AA) - Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaştığı TFF 2. Lig play-off finaline ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar tespit edildi.
Bursaspor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Fatih Karagümrük takımının zaferiyle tamamlanan maçın ardından TFF gözlemcisi ile birlikte statta inceleme yapıldı.
Atılan meşalelerin de zeminde hasara yol açtığı vurgulanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 1,5 milyon liralık hasar oluştuğu belirtildi.
Öte yandan, stat tuvaletleri ile takım soyunma odalarında da önemli maddi hasar oluştuğu vurgulandı.