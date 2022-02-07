TFF 1.Lig Ekiplerinden Samsunspor Yıldız Oyuncunun Transferini Açıkladı!

TFF 1.Lig'de uzun yıllardır Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Yılport Samsunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yılport Samsunspor kulüp başkanı Yüksel Yıldırım transferde ki önceliklerini arttırarak yabancı transfer harekatını sürdürüyor. Son zamanlarda gündeme gelen yıldız oyuncu ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar haberde yer alıyor.

Gazeteci Berk Sayır’ın özel haberine göre Samsunspor, Çekya Ligi’nde lider olan Viktoria Plzen’in Kongo Milli Takımında forma giyen futbolcusu Joel Kayamba’yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna dek kiraladı.

29 yaşındaki oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacağı belirtildi. Kongolu futbolcu attığı gollerle dikkat çekiyor.

Joel Kayamba Özgeçmişi