TFF 1.Lig 23.Hafta Karşılaşmaları Saat Kaçta, Hangi Kanalda? TFF 1.Lig 23.Hafta Maçları Yayın Listesi

Süper Lig'e çıkma yarışı doğrultusunda her sene 3 takımın bir üst lige yükseldiği TFF 1.Lig'de 23.hafta karşılaşmaları belli oldu. Takımların karşılaşacağı rakipler, maç saatleri ve maçın hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler haber50.com'da yayınlandı. TFF 1.Lig 23.hafta karşılaşmaları saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

TFF 1.LİG 23.HAFTA KARŞILAŞMALARI

05.02.2022 Cumartesi karşılaşmaları

Keçiörengücü Samsunspor 13:30

Tuzlaspor Balıkesirspor 13:30

Bursaspor Altınordu 16:00

Denizlispor Eyüpspor 19:00

06.02.2022 Pazar karşılaşmaları

Bandırmaspor Ümraniyespor 13:30

BB Erzurumspor Manisa BBSK 13:30

Menemen Belediyespor Adanaspor 16:00

Gençlerbirliği Ankaragücü 19:00

07.02.2022 Pazartesi karşılaşmaları

Kocaelispor Boluspor 20:00

TFF 1.Lig 23.hafta karşılaşmaları TRT ve beIN ekranlarından izleyiciler ile buluşacak. Karşılaşmaların çoğu TRT, TRT 2, TRT AVAZ, TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.