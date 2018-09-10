Terör mağduru çocuklara futbol eğitimi

ŞIRNAK (AA) - Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ortamının sağlandığı Silopi, görevlendirilme yapılan belediyenin gerçekleştirdiği projeler sayesinde kaliteli belediyecilik hizmeti ile tanıştı.

Kaymakamlık ve belediye, terör mağduru çocukların sanatsal ve sportif etkinliklerde yer alması için Mobil Gençlik Merkezi aracıyla bahçe satrancı, mini golf, boks, sokak tenisi, voleybol, badminton ve dart gibi etkinlikler düzenliyor.

Silopi Belediyesi son olarak, açtığı futbol okuluna katılan 400 çocuğa Silopi Stadı'nda antrenör Yıldıray Yüce, Saruhan Çevik ve Ömer Şeflek nezaretinde futbol eğitimi veriyor. Aralarında köyde oturanların da yer aldığı çocuklar, belediyenin sağladığı servis araçlarıyla evden alınıp, stada getiriliyor, antrenmanın ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

"Bazıları profesyonel oyuncu olacak"

Antrenör Yıldıray Yüce, belediyenin sağlamış olduğu imkan dahilinde dezavantajlı çocukların sporla buluştuğunu belirterek, çocuklardan bazılarının süper lig takımlarının altyapısına seçilme başarısı gösterdiğini söyledi.

Çocukların keyifle antrenmana geldiğini vurgulayan Yüce, "Burada eğitim alan çocukların bazıları profesyonel oyuncu olarak hayatına devam edecek. Hedefimiz çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmektir." dedi.

Antrenör Saruhan Çevik ise belediyenin açmış olduğu futbol okuluna çocukların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, spora yönlendirmektir. Bu çocuklarımızın hem aileleri hem de okuldaki öğretmenleri ile irtibat halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Yarın Süper Lig hatta Avrupa liglerinde oynayabilir"

Ömer Şeflek ise imkan sunulduğunda dezavantajlı çocukların yeteneklerini gösterebildiğine işaret ederek, "Belediyemizin sunduğu imkan sayesinde yüzlerce çocuğun hayali gerçek olabilir. Bugün burada olanlar yarın Süper Lig hatta Avrupa liglerinde oynayabilir. Çocuklarımızı çok disiplinli şekilde hazırlıyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Ahmet Ökten, futbol eğitimi almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her gün antrenman yapıyoruz ve burada çok önemi şeyler öğreniyoruz." dedi.