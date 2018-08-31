Tepebaşı Akademi sporcuları madalyayla döndü

ESKİŞEHİR (AA) - Kütahya'da her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Koşusu'na katılan Tepebaşı Akademi sporcuları Ayça Fidanoğlu, Seren Canlı ve Bade Fidanoğlu, madalya elde etti.

İllerini temsilen organizasyona katılan 550 sporcu arasında Eskişehir'i temsilen Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Akademi sporcuları yer aldı.

Koşuda küçük kız kategorisinde bin 500 metrede Tepebaşı Akademi sporcusu Ayça Fidanoğlu birinci, Seren Canlı ikinci, Bade Fidanoğlu ise üçüncü oldu.

Yarışma sonrası Eskişehir'e dönen sporcuları Tepebaşı Akademi'de AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca karşıladı.

Kaynarca, burada yaptığı konuşmada, sporcuların elde ettikleri başarıdan Eskişehir ve kulüp adına duydukları mutluluğu belirtti.