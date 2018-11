Tenis 'zengin sporu' algısından kurtuluyor

ANKARA(AA) - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine, göreve 2015'te seçildiklerini hatırlatarak, özellikle tenisi herkesin sporu haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Tenisin tabana yayılabilmesi için yerel yönetimlerle iş birliği içinde hareket ettiklerini dile getiren Durmuş, "Doğu Ligi'nin ardından İç Anadolu ve Karadeniz'de de bölgesel tenis ligleri başladı. Tenisin Türkiye'ye yayılabilmesi, zengin sporu algısından kurtulabilmesi adına iyi bir noktaya doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Durmuş, Türkiye'nin "tenis ülkesi" olarak anılmasını hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her geçen gün bir kademe yukarı çıkıyoruz. Her çıktığımız kademeden bir sonraki hedefimize ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Her zaman söylediğim bir şey var; yetmiyor, yetmeyecek. Biz hep ilerleyeceğiz, artıracağız, büyüyeceğiz. Ta ki 'Türkiye tenis ülkesidir, dünya tarafından bilinir tenis sporcularına sahiptir.' dedirtene kadar. Temelleri de biz atalım istiyoruz."

Federasyon olarak yaptıklarının camia tarafından mali genel kurulda takdir gördüğünü dile getiren Durmuş, "Camiamıza layık olabilmek için çalışıyoruz. Camiamız da aynı şekilde karşılık verdi. Şu çok önemli, her madde oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle kabul edildi." diye konuştu.

"Tenis Ligi'ne 'Dört büyükleri' dahil etmek istiyoruz"

Durmuş, gelecek yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan Türkiye Tenis Ligi'ne futbolun "Dört büyükleri" Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u da dahil etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüştüklerini anlatan Durmuş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile de ilerleyen günlerde bir araya geleceklerini belirtti.

"Çağla ve İpek yükselişe geçecek"

Başkan Durmuş, 2018'de iyi bir sezon geçiremeyen ve dünya sıralamasında gerilere düşen milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'nun yeniden yükselişe geçeceğine inandığını dile getirdi.

Teniste sıralamaların çok çabuk değiştiğine işaret eden Durmuş, şöyle devam etti:

"Çağla ve İpek bizim gurur kaynağımız, tenisin lokomotifi olan sporcularımız. Ancak Başak, dünya sıralamasında hem Çağla hem de İpek'i geçmiş durumda. Arkalarından Ayla, Berfu, İlay, Zeynep geliyor. Çağla ve İpek için söyleyeceğim, takip edelim göreceksiniz, çok kısa sürede çok büyük yükseliş gösterecekler. Dünya sıralamasında tekrar ilk 100'de sporcumuz olacak. Buna inanıyoruz."