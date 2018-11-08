Tenis topu fırlatarak başladığı cirit atmada başarıya doymuyor





ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Cirit atmada birçok önemli başarısı bulunan ve son olarak ekim ayında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Münevver Hancı, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyatları'na çevirdi.

Kütahya'da ortaokulda öğrenim görürken beden eğitim öğretmenlerinin kendisine verdiği tenis topunu uzak mesafeye atan Hancı'nın, daha sonra ilk kez tanıştığı fırlatma topunu da 49 metre mesafeye göndermesiyle yeteneği keşfedildi. Hancı, öğretmenlerinin kendisine sunduğu atletizm kategorilerinden cirit atmayı seçerek, kariyerine bu alada devam etti.

Ciritte atmada çeşitli ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler elde edip, 59 metreyle gençler kategorisinde Türkiye rekorunu elinde bulunduran Hancı, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda 57,42 metreyle bronz madalya kazanarak ülkenin gururu oldu.

Hancı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için antrenörü Gürbüz Çam ile haftanın 6 günü antrenman yapıyor.





- Tenis topuyla gelen başarı





Fenerbahçe Kulübü sporcusu Münevver Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atletizme ortaokulda Kütahya'da başladığını anlattı.

Beden eğitimi öğretmenlerinin kendisine bir tenis topu getirdiğini ve uzağa atmasını söylediklerini belirten Hancı, "Tenis topunu uzağa fırlattım. Beni böyle seçtiler. İlk kez tanıştığım fırlatma topunu da 49 metre uzağa gönderdim. Bunun ardından cirit atma, disk atma veya gülle atma kategorilerinden birini seçmemi istediler. Cirit atma branşına böylece başladım." diye konuştu.

Münevver Hancı, yıldızlar ve gençler kategorilerinde katıldığı birçok şampiyonadan madalyayla döndüğüne değinerek, başarılı olmak için çok çalıştığının altını çizdi.

Başarısının arkasındaki en büyük payın ailesine ve antrenörü Gürbüz Çam'a ait olduğunu vurgulayan Hancı, şöyle konuştu:

"İlk kez katıldığım Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda madalya kazanmak büyük bir başarı. Oradaki duygularımı tarif edemem. Oradan madalyayla dönmek gurur vericiydi. Türk bayrağını dalgalandırmak tarif edilemez bir duyguydu. Tenis topu fırlatarak başladığım atletizm serüvenimde Yaz Gençlik Olimpiyatları üçüncüsü olmaktan çok mutluyum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için çalışmalarımı sürdürüyorum. Olimpiyatlar için 2 yıl vaktim var. Bu süreyi iyi değerlendirmeliyim. 2020'de ilk 8 sporcu arasına girmek için uğraşacağım. 2024 olimpiyatlarında da kürsüye çıkmayı hedefliyorum. Cirit atmada Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk madalyayı getiren sporcu olmak istiyorum."





- Çam: "2024 Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmayı planlıyoruz"





Hancı'nın 5 yıldır antrenörlüğünü yapan Gürbüz Çam, sporcusuyla aralıksız sürdürdükleri antrenmanlar sonunda birçok şampiyonadan madalyayla döndüklerini söyledi.

Genç sporcunun 3 Türkiye birinciliği bulunduğunu ifade eden Çam, şunları kaydetti:

"Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda birinci oldu. Avrupa gençler ikincisi oldu. Gençler kategorisinde 59 metre atarak Türkiye rekoru kırdı. Okullar arasındaki uluslararası yarışmalarda dünya birinciliği ve ikinciliği var. 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda üçüncü oldu. Haftada 6 gün çalışıyoruz. Münevver daha 17 yaşında ve önünde çok yol var. Bir sakatlık yaşamazsa daha başarılı olacaktır. Tokyo'da 2020 yılında gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları'na katılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olimpiyatlara katılarak ilk 8 sporcu içine girerse, büyük bir başarı elde etmiş olacağız. 2024'teki olimpiyatlarda ise kürsüye çıkmayı planlıyoruz."



