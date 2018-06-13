Teknosa, plaj voleybolu resmi sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Türkiye Voleybol Federasyonu plaj voleybolu resmi sponsoru oldu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar farklı spor dallarında uzun soluklu sponsorluklar gerçekleştiren şirket, bu kez olimpiyatların en çok izlenen sporlarından, mücadele, seyir zevkinin yanı sıra hız, adrenalin, eğlence ve coşkunun üst düzeyde olduğu plaj voleyboluna sponsor olarak spora desteğini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, sporu yaygınlaştırmayı ve spor yapmaya teşvik etmeyi önemsediklerini belirterek, teknolojinin spora, sporun teknolojiye ivme kazandırdığını bildirdi.

Gerek spor yapmak gerekse sporu takip edip izlemek için son teknolojileri tüketicilerle buluşturan bir adres olarak uzun yıllardır spor sponsorlukları gerçekleştirdiklerini aktaran Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez Türkiye Voleybol Federasyonu plaj voleybolu resmi sponsoru olduk. Bu kapsamda Türkiye’de farklı illerde gerçekleşen ulusal ve global plaj voleybolu turnuvalarına destek veriyoruz. Meydanlarda, plajlarda voleybolun heyecanını, dinamizmini yaşatmaya vesile olduğumuz için mutluyuz. Spor, ülkemizin dünyadaki tanıtımı ve gençlerin gelişimi için çok önemli. Biz de Türkiye’nin ve gençliğin markası olarak spora desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."