



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor'un kurumsal iletişiminden sorumlu as başkanı Recep Çınar, yeşil-beyazlı kulübün en kısa sürede teknik direktör konusunu çözeceğini ifade etti.

Çınar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'da olağanüstü genel kurulun ardından göreve gelir gelmez başkan Hilmi Kulluk'un talimatları doğrultusunda yoğun bir çalışma temposu içine girdiklerini belirtti.

Yeni transferler konusunda da çok hassas davranacaklarının altını çizen Çınar, şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak teknik direktör konusu ivedilikle çözülüp, daha sonra da takımdan gidecek ve kalacak oyuncular konusu ele alınacak. Özellikle teknik direktör konusunda geç kalmayacağız. Bu konudaki belirsizliklerin ortadan kalkması durumunda çok daha net bir takım açıklamaları camiamızla paylaşabileceğiz. Başkanımız Hilmi Kulluk ve transfer komitemiz, teknik direktörümüzün belirlemesinin ardından listemizde yer alan isimlerle iç ve dış transfer görüşmeleri yapacaktır. Atiker Konyasporumuzun formasını yeni sezonda giyecek isimleri kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda en kısa sürede takımımıza kazandırıp sezon başı hazırlık kampına yetiştirmek istiyoruz."

Çınar, Atiker Konyaspor’un iyi bir altyapıya sahip olduğunu, ancak buranın yeniden dizayn edilmesi halinde çok daha verimli bir hale getirileceğini belirtti.





"Taraftarlar sabırlı olmalı"





Atiker Konyaspor'un yeni başkan Hilmi Kulluk'un yönetiminde kısa süre içinde yeniden toparlanacağını ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Atiker Konyaspor’u sevip onu bir yaşam biçimi haline getiren ve ona gönül verenlerin sabırlı davranmasını istiyoruz. İnşallah Hilmi Kulluk başkanlığındaki Atiker Konyaspor, kısa süre içinde toparlanıp yeniden yukarı doğru hissedilir bir ivme kazanacak. Yeni başkanın tek derdinin yeşil-beyazlı kulüp olduğunu belirtmek isterim. Atiker Konyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olması için öncelikle mali yapısını düzeltmesi, sonra da hedefini belirlemesi gerekir. Ekonomi yerlerde sürünürken, siz çıkar 'biz şampiyonluk için oynayacağız derseniz' bu hayal satmaktır. Hilmi Kulluk da böyle bir başkan değil. Daha gerçekçi bir başkan. Kendisine, yönetimine, takımın başına getireceği teknik adama ve oyunculara sabır gösterilirse bu kulüp iki yıl içinde hem ekonomik olarak, hem de sportif olarak ihya olur."

Çınar, Anadolu Selçukluspor'un da yeniden yapılandırılıp Atiker Konyaspor'a yerli oyuncular kazandırması anlamında daha geniş imkanlara kavuşturulacağını sözlerine ekledi.



