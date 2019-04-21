ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunda play-off'ta mücadele edecek takımlar belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde normal sezon sona erdi.
Ligi ilk 8'de tamamlayan kulüpler, play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Beşiktaş normal sezonu 42 puanla lider bitirdi. Siyah-beyazlı takımın ardından sıralanan Galatasaray, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Gazişehir Gaziantep, Bağcılar Belediyesi Engelliler, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler ve Altınordu Belediyesi Engelliler de adlarını play-off'a yazdırdı.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Beşiktaş-Altınordu Belediyesi Engelliler
Galatasaray-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler
İzmir Büyükşehir Belediyesi-Bağcılar Belediyesi Engelliler
1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar-Gazişehir Gaziantep
Play-off karşılaşmaları, 8-16 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. İki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek.
Öte yandan, normal sezonun tamamlanmasının ardından Kardemir Karabük Spor Kulübü ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü lige veda etti.