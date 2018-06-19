TBF Başkanı Türkoğlu:Hedef 2019 Dünya Kupası'na katılmak

İSTANBUL (AA) - B Grubu'nda 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da ise İsveç'le Ankara'da karşılaşacak milli takım için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

TBF Başkanı Türkoğlu, hedeflerinin iki maçı da kazanarak bir sonraki tura avantajlı gitmek olduğunu belirterek, "Hedef 2019 Dünya Kupası'na katılmak. Diğer tur için bu iki maç bizim için çok önemli. İnşallah başarılı bir yaz geçirip eylül ayında diğer turda bir araya geliriz. Yanımızda olan tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Kış sürecinde ister istemez bir sürü dedikodu oldu Avrupa Ligi takımlarıyla ilgili. Her oyuncuyu milli takımın parçası olması için yolladılar bize. Bu iki maçı kazanıp ikinci tura avantajlı gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türk pasaportu alan ve aday kadroya ilk defa çağrılan Scottie Wilbekin'ın takıma güç katacağını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Ali Muhammed'in bir sakatlık süreci vardı ve takımda olamadı. Bu aşamada bir arkadaşa daha ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Wilbekin'ın doğru tercih olduğunu düşündük. Başta bizim için bu süreci hızlı bir şekilde gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımıza, Başbakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu kısa sürede arkadaşımız milli takıma katıldı. Eylül ayındaki kadro nasıl olur bilemem ama elimizde artık iki opsiyon var. Ufuk hoca hangi ismi uygun görürse onu takıma davet edecektir. Bu süreçte Wilbekin'la devam etmek istediler. Ali Muhammed de çok değerli bir oyuncumuz. Çağrıldığı zaman bu takımın tekrar parçası olmak isteyecektir."

Ankara seyircisinin salonu dolduracağına inandığını kaydeden Türkoğlu, "İyi bir atmosfer olacağından eminiz. Ankara seyircisine güvenimiz tam. Müthiş bir atmosfer olacaktır. Her zaman enerjimizi seyircimizden alıyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Erkan Tiryaki