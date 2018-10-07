Tayland'da zafer Marquez'in

İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. yarışı Tayland Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 15. ayağı, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Marc Marquez, Ducati'den İtalyan Andrea Dovizioso ile girdiği liderlik mücadelesini kazandı ve bu sezon 7'nci, kariyerinin 42'nci MotoGP zaferine ulaştı.

Liderin 0.1 saniye arkasındaki Dovizioso 2'nci, Marquez'den 0.2 saniye sonra bitişe gelen Movistar Yamaha'dan İspanyol Maverick Vinales ise 3'üncü oldu.

Sezonun 16. yarışı Japonya Grand Prix'si, 21 Ekim'de koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 271 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 194

3. Valentino Rossi (İtalya): 172

4. Maverick Vinales (İspanya): 146

5. Jorge Lorenzo (İspanya): 130

Muhabir: Mutlu Demirtaştan