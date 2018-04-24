Tatil edilen derbi için karar günü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili yarın karar verecek.
TFF Yönetim Kurulunun, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı toplantı saat 13.00'te başlayacak.
TFF'den daha önce yapılan açıklamada, alınacak kararın toplantının ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edilmişti.
Muhabir: Ercan Çakar