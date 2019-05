İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 yendi ve seride durumu 3-2'ye getirerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

THY Avrupa Liginde Dörtlü Final takımları belli oldu

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 5. Barcelona Lassa ile eşleşti.

Serinin İstanbul'daki ilk maçını 75-68 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçta 74-72 mağlup olarak ev sahibi avantajını kaybetti. İspanya'da devam eden serinin üçüncü maçında rakibini 102-68'lik skorla yenen Anadolu Efes, dördüncü müsabakayı 82-72 kaybedince seri beşinci ve son maça taşındı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15 bin 632 taraftar önünde oynanan müsabakada rakibini 80-71 mağlup etti ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Efes'te 5 oyuncu çift hanelerde

Anadolu Efes'te süre alan 9 basketbolcudan 5'i çift haneli skor üretti.

Lacivert-beyazlı takımda Larkin ile Moerman 18'er sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Bu oyunculara Beaubois ile Anderson 11'er, Micic ise 10 sayıyla eşlik etti.

Efes'te Dunston 7, Pleiss ise 5 sayılık katkı verdi.

Dış atışlar zaferi getirdi

Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketler galibiyetin mimarı oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, dış atışlarda 39'da 17 isabet sağlayarak yüzde 43.6'lık isabet oranı yakaladı.

Anadolu Efes'te Larkin 5, Moerman 4, Beaubois ve Anderson 3'er, Micic ise 2 kez 3 sayı çizgisinin gerisinden isabet sağladı. Lacivert-beyazlılar, 80 sayının 51'ini 3 sayı çizgisinin gerisinden, 16 sayıyı ise içinden buldu. Anadolu Efes, 13 sayıyı ise serbest atış çizgisinden kaydetti.

Barcelona Lassa ise dış atışlardan 20'de 8'de kaldı.

Tarihte ilk kez iki Türk takımı Dörtlü Final'de

Turu geçen Anadolu Efes, Dörtlü Final'in ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Dörtlü Final'de yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.

18 yıl sonra gelen Dörtlü Final

Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalma başarısı gösterdi.

Ergin Ataman'ın 3. Dörtlü Final'i

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3. kez Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi.

1999-2000 sezonunda o dönemli adıyla Suprolig'de mücadele eden Anadolu Efes'i çalıştıran Ataman, lacivert-beyazlı ekibi Dörtlü Final'e taşıdı. Daha sonra İtalya'nın köklü basketbol takımlarından Montepaschi Siena'nın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, bu ekiple 2002-2003 sezonunda Dörtlü Final'de yer aldı.

Ataman, üçüncü Dörtlü Final'ini Anadolu Efes'in başında bu sezon yaşayacak

Yarı finalde Türk derbisi

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de iki Türk takımı finale yükselmek için birbiriyle karşılaşacak.

Barcelona Lassa'yı saf dışı bırakan Anadolu Efes ile play-off çeyrek final serisinde Litvanya'nın Zalgiris takımını geçen Fenerbahçe Beko Dörtlü Final'de eşleşti. Bu sayede bir Türk takımının finalde yer alması kesinleşmiş oldu.

Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonda Fenerbahçe 5, Anadolu Efes ise 3. kez Dörtlü Final'e yükseldi. Türk basketbol tarihinde ilk kez 2 takım birden Dörtlü Final'de yer alacak.

Dörtlü Final, İspanya'da

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek.

Dörtlü Final'de Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile de Fenerbahçe Beko finale çıkmak için mücadele edecek.

Anadolu Efes Kaptanı Balbay: Kulüp olarak 18 yıldır Dörtlü Final'e hasrettik

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Doğuş Balbay, THY Avrupa Ligi'nde 18 yıl aradan sonra Dörtlü Final'e kalarak hasreti sonlandırdıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla oynanan play-off çeyrek final serisinin 5. ve son maçının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doğuş, hedefledikleri Dörtlü Final'e ulaştıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Barcelona Lassa'ya son maçta büyük bir baskı uyguladıklarını aktaran tecrübeli basketbolcu, "Kulüp olarak 18 yıldır Dörtlü Final'e hasrettik. İnanılmaz bir atmosfer vardı. 15 binin üzerinde taraftar geldi. Her birine teşekkür ediyorum. Bu salonu Barcelona Lassa'ya dar ettik. Hedefimiz olan Dörtlü Final'e ulaştık." diye konuştu.

Doğuş, 3-2 biten serinin zorlu geçtiğini kaydederek, "Bu kadar zor olacağını biliyorduk. Ev sahibi avantajının önemini gördük. Fenerbahçe Beko maçını şu anda düşünmek istemiyorum. Kutlamaya bakacağız." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde Fenerbahçe Beko ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine Doğuş, "İki Türk takımının Dörtlü Final'e kalması Türk basketbolu açısından çok büyük bir gurur. İki takımla gittiğimiz için çok mutluyuz. Yarı finalde güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Doğuş, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki Türk takımının Dörtlü Final'e gitmesiyle ilgili, "İki Türk takımının Dörtlü Final'de olması spor tarihimiz açısından çok önemli ve mutluluk verici. Zorlu mücadele olacak ama ben buna rekabet olarak bakmıyorum. İki Türk takımı el ele Dörtlü Final'e gidiyor. Ne mutlu bize." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak birbirlerine rakip olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i kutladı.

İki kulübü de yayımladığı mesajla kutlayan bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Play-off çeyrek final serilerinde rakiplerini yenerek Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde iki temsilcimizin de yer alması Türk sporu adına çok gurur verici. Bu sevinci bizlere yaşatan sporculara, teknik heyetlere ve yöneticilere teşekkür ediyorum. 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele edecek olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyorum."

Hidayet Türkoğlu'ndan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e kalmasıyla ilgili, "İki Türk takımı Dörtlü Final'de. Şu an bu mutluluğu yaşayacağız." dedi.

Anadolu Efes'in play-off çeyrek finalinde İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı yenerek Dörtlü Final'e çıktığı maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Türkoğlu, şunları söyledi:

"İnanılmaz. Biz federasyon olarak ligimizi her zaman Avrupa'nın en iyisi olarak gösteriyoruz. Bu tip başarılar boşa konuşmadığımızı gösteriyor. Bu başarı onların. Kulüplerimizin yanındayız her zaman. Federasyon olarak tarihe şahitlik ediyoruz. Bizim yönetimimizde ilk defa iki Türk takımı Dörtlü Final'de. Şu an bu mutluluğu yaşayacağız. Maç günü geldiğinde hem buruk olacağız hem de mutlu. Sonuçta bir takımımız bizi finalde temsil edecek. Şimdiden iki takımımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Beko da 5. kez Dörtlü Final'de. Onları da bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Gerek biz, gerek Türk basketbolseverler, takımlarımızı orada yalnız bırakmayacaktır."

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu da internet sitesinden yayımladığı mesajla Anadolu Efes'i kutladı.

Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e tebrik

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak rakibi olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Sarı-lacivertli basketbol takımı sosyal medya hesabı Twitter'dan, İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı play-off çeyrek finalinde eleyen Anadolu Efes için "Final Four bileti alan Anadolu Efes'i tebrik ederiz. Vitoria'da görüşmek üzere!" mesajını paylaştı.

Anadolu Efes de bu kutlama mesajına "Teşekkürler Fenerbahçe Beko. İyi olan kazansın!" diyerek cevap verdi.

İki Türk takımı, 17 Mayıs'ta Dörtlü Final'in ilk maçında İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde karşı karşıya gelecek.

Barcelona'dan kutlama

Barcelona, Türkçe Twitter hesabından Anadolu Efes'i kutladı.

Kutlama mesajında, "Bükemediğin bileği öpeceksin. Tebrikler Anadolu Efes" ifadelerine yer verildi.