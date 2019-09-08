İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan, siyah-beyazlı taraftarları çok özlediğini söyledi.
Beşiktaş dergisine açıklamalarda bulunan Ahmed Hassan, Türkiye'deki sevgiyi, misafirperverliği ve arkadaşlarını özlediği belirtti.
Siyah-beyazlı taraftarlara hep minnettar olacağını dile getiren Mısırlı eski futbolcu, "Taraftarları özlüyorum. İmkanım olsa her Beşiktaşlının elini sıkıp, ayrı ayrı teşekkür etmek isterdim. Bir dahaki gelişimde umarım bana Vodafone Park'ta kol kanat açarlar." ifadelerini kullandı.
Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu aktaran Ahmed Hassan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Beşiktaş'ı çok iyi takip ettiğini de vurgulayan Ahmed Hassan, "Beşiktaş'ı takip etmezsem, doktorlar bana herhalde 'Beşiktaş yetmezliği' diye tanı koyardı. Birçok Beşiktaş formamı saklıyorum. Maç sonu takas etmezdim formamı. Beşiktaş formasından daha değerlisi mi var? Evimde ise kupayı kazandığımız maçın forması asılıdır. Tüm takım imzalamıştı." şeklinde görüş belirtti.