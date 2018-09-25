"Taraftar takımın asli sahibidir"





KAYSERİ (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, takımların asıl sahiplerinin, taraftarlar olduğunu ifade etti.

Bedir, yazılı açıklamasında, dünyada ve Türkiye'de taraftar olgusunun, konuya ilgi duyanlar tarafından yeterince önemsenmediğini aktardı.

Bazı yönetimler ve medya organlarınca taraftarın, kolayca yönlendirilebilir bir kalabalık olarak adlandırıldığını belirten Bedir, "Taraftar, takımının asli sahibidir. Taraftar adına genel kurullar görev yapar. Genel kurullarda seçilen yönetimler de nihayet taraftar adına kulübü yönetir. Dolayısıyla yönetimi temsil eden başkan da aslında taraftarın temsilcisidir ve faaliyetlerini kurumun gerçek sahipleriyle yani taraftarlarıyla istişare ederek, onların hassasiyetini gözeterek yapar." ifadelerini kullandı.

Bedir, yasal anlamda kulübü yönetme görevinin başkan ve yönetim kuruluna ait olduğunu ancak taraftarların işin içine sokulup bazı kararlar alınmasında veya problemlerin çözümünde çözüm ortağı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Taraftarla iç içe olunmasını bazı kesimlerin yadırgayabileceğine dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türk futbol kulüplerinin maddi anlamda çıkmazları, kurulan kadroların toplam maddi değerlerine karşılık sportif açıdan Avrupa'nın çok gerisinde olması, şeffaf yönetim anlayışı, rakip kulüpler arasındaki iyi ilişkilerin önemi, küfür ve hakaretsiz tribünler gibi konularla birlikte bugün değindiğim yönetimler ve taraftarları arasındaki ilişki ve diyalogla ilgili kanaatlerim, başta Kayserispor olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Erzurumspor, Konyaspor ve diğer birçok Anadolu kulübünün taraftarlarınca da ilgi ile takip edilmekte ve birçok destek mesajı almaktayım. Bu da düşünce ve aktardıklarımın doğru ve karşılığı olduğunun delili sayılabilir."