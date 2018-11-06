Tamer Tuna'nın Sivasspor macerası

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'la yolları ayrılan teknik direktör Tamer Tuna'nın Sivas'taki macerası, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın ardından sona erdi.



Geçen sezon Göztepe'de teknik direktörlük yapan Tamer Tuna, 2018-2019 sezonu öncesi haziran ayı sonunda Demir Grup Sivasspor'un başına getirildi.

Demir Grup Sivasspor'un başındaki ilk maçına ligde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla çıkan Tuna, kırmızı-beyazlı ekibin bu maçtan 1-0 galip ayrılmasıyla sezona iyi bir başlangıç yaptı. Tuna'nın ekibi, geride kalan maçlarda verdiği sınavda beklentileri karşılayamadı.



Tamer Tuna yönetiminde 11 lig maçına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sinden galibiyetle, 4'ünden mağlubiyetle, 5'inden de beraberlikle ayrıldı. Tuna'nın ekibi, ligdeki 11 karşılaşmada 12 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.



Demir Grup Sivasspor, bu dönemde Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Bursaspor'u (2-0) mağlup ederken, Trabzonspor'a 3-1, Kasımpaşa'ya 3-0, Antalyaspor'a 2-1 ve Kayserispor'a 2-0 yenildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Tamer Tuna yönetiminde Akhisarspor ile 1-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile 4-4, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile de golsüz berabere kaldı.

Sivasspor, Tuna yönetiminde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında ise Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.







