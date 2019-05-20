Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesi yarın oynanacak Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol maçıyla başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Ligde play-off'larda bu eşleşmenin dışında Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom ve TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmaları yapılacak.

Play-off programı şu şekilde:

Yarın:



20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol



22 Mayıs Çarşamba:



20.15 Anadolu Efes-Banvit



23 Mayıs Perşembe:

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom



25 Mayıs Cumartesi:

15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta

17.30 Banvit-Anadolu Efes



26 Mayıs Pazar:

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ

17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko



28 Mayıs Salı:

Anadolu Efes-Banvit

Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol



29 Mayıs Çarşamba:



Fenerbahçe Beko-Türk Telekom



TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan





- Basketbol 1. Ligi'nde yarı final başlıyor





Türkiye Basketbol 1. Lig'inde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlayacak.

Çeyrek finallerin ardından üst tura yükselen Sigortam.net İTÜ Basketbol, Akhisar Belediye, Konyaspor ve OGM Ormanspor adını finale yazdırmak için mücadele edecek.

Ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda program şöyle:

16.00 Sigortam.net İTÜ Basketbol-Akhisar Belediye



16.00 OGM Ormanspor-Konyaspor



