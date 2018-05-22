



Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı

TOFAŞ: Morgan 16, Crocker 16, Mejia 11, Henry 15, Owens 4, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 10, Yiğit Arslan 2, Efe Beşok, Mert Konuk, Kadji 7, Muhsin Yaşar 2

Eskişehir Basket: Ayres 6, Baron 9, Duncan 8, Tuncer 10, Caner Karadeniz 3, Berkay Candan 6, Yunus Emre Sonsırma 3, Rownland, Marshall 13, Doruhan Engindeniz, Kravtsov, Doğan Şenli

1. Periyot: 30-17

Devre: 51-33

3. Periyot: 72-46





BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, Eskişehir Basket'i 85-58 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Owens ve Henry ile skor üreten TOFAŞ, 3. dakikayı 10-5 önde geçti. Sert savunmalarla rakibini top kayıplarına zorlayan Bursa temsilcisi, hızlı hücumlardan da Crocker ve Henry ile sayı bulunca, 7. dakikada 10-0'lık seri yakaladı: 23-10. İyi oyunu sürdüren TOFAŞ, ilk çeyreği 30-17 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan mavi-yeşilliler, seyirci desteğini de arkasına alarak Barış Ermiş ve Henry ile üst üste üçlükler buldu. Ev sahibi takım, 9-0'lık seriyle 12. dakikada farkı 20'ye (37-17) çıkardı. TOFAŞ soyunma odasına 51-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte skor olarak rahat bir oyun sergileyen TOFAŞ, dış hücumlardan tutturduğu yüksek yüzdeyi Crocker ve Henry'in başarılı atışlarıyla devam ettirdi (58-41). Eskişehir Basket'e rahat hücum fırsatı vermeyen Bursa temsilcisi, 14-0'lık seri yakaladı ve 39. dakikada skoru 71-43 yaptı. Bursa temsilcisi, çeyreği 72-46 önde tamamladı.

Son periyotta açılan farkın rahatlığıyla rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyen TOFAŞ, karşılaşmadan 85-58 galip ayrıldı.