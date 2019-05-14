Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Ligde play-off çeyrek final müsabaka programı belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off heyecanı 21 Mayıs Salı günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Play-off çeyrek final serisi, 3 maç üzerinden oynanacak. İki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek.

Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol eşleşmelerinin oynanacağı play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:

21 Mayıs Salı:

20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

22 Mayıs Çarşamba:

20.15 Anadolu Efes-Banvit (Sinan Erdem)

23 Mayıs Perşembe:

18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (TOFAŞ)

20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

25 Mayıs Cumartesi:

15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta (Karataş Şahinbey)

17.30 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)

26 Mayıs Pazar:

15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)


Not: Gerekmesi durumunda üçüncü maçlar 28-29 Mayıs'ta oynanacak.

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