İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off heyecanı 21 Mayıs Salı günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Play-off çeyrek final serisi, 3 maç üzerinden oynanacak. İki galibiyete ulaşacak takım, yarı finale yükselecek.
Anadolu Efes-Banvit, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan ve Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol eşleşmelerinin oynanacağı play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:
21 Mayıs Salı:
20.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
22 Mayıs Çarşamba:
20.15 Anadolu Efes-Banvit (Sinan Erdem)
23 Mayıs Perşembe:
18.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (TOFAŞ)
20.15 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
25 Mayıs Cumartesi:
15.15 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta (Karataş Şahinbey)
17.30 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)
26 Mayıs Pazar:
15.15 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
17.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko (Ankara)
Not: Gerekmesi durumunda üçüncü maçlar 28-29 Mayıs'ta oynanacak.