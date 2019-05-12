



Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Mehmet Keseratar, Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı

Banvit: Perez 16, İsmail Cem Ulusoy 6, Tolga Geçim 6, Morgan 19, Rıdvan Öncel 11, Metehan Akyel 8, Şehmus Hazer 5, Shelton 12, Ragıp Berke Atar

Türk Telekom: Landesberg 43, Redding 8, Polat Kaya, Yunus Emre Sonsırma 3, Ender Arslan, Kaya Peker 2, Metin Türen, Nusret Yıldırım, Gabriel 19, Campbell 13, Stimac 8

1. Periyot: 18-31

Devre: 48-54

3. Periyot: 72-74





BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Türk Telekom, deplasmanda Banvit'i 96-83 yendi.

Bu sonuçla normal sezonu Türk Telekom 7'nci, Banvit ise 8'inci sırada tamamladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Banvit, Rıdvan Öncel ve Shelton'ın sayılarıyla 3. dakikayı 7-5 önde geçti. Hızlı hücumlarda Landesberg ve Campbell ile skor üreten Türk Telekom, 5. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Çeyreğin kalan bölümünde konuk ekip, Landesberg'in üst üste sayılarıyla öne geçti ve farkı açtı. Türk Telekom, Landesberg'in 18 sayı kaydettiği ilk periyodu 31-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe tam saha baskıyla başlayan Banvit, İsmail Cem Ulusoy, Perez, Metehan Akyel ve Rıdvan Öncel'in sayılarıyla 15. dakikada farkı 3'e indirdi: 37-40. Türk Telekom, Stimac ve Gabriel ile etkili oldu, soyunma odasına 54-48 önde gitti.

İkinci yarıya hücumda ve savunmada etkili başlayan Banvit, Shelton, Morgan ve Tolga Geçim ile bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 3'e indirdi: 61-64. Landesberg, Stimac ve Gabriel'in etkili oyunuyla skorda üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, final periyoduna 74-72 önde girdi.

Son çeyrekte Landesberg, Redding ve Campbell'dan önemli katkı alan Türk Telekom, 10-0'lık seriyle 35. dakikada skoru 88-77'ye getirdi. Farklı üstünlüğünü koruyan konuk ekip, karşılaşmadan 96-83 galip ayrıldı.