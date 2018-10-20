



Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcı

Türk Telekom: Landesberg 21, Serhat Çetin, Gabriel 9, Campell 4, Stimac 19, Ender Arslan 7, Metin Türen 2, Yunus Emre Sonsırma 8, Nusret Yıldırım 2, Polat Kaya, Kaya Peker 2

Beşiktaş Sompo Japan: Erkan Veyseloğlu 7, Alexander 15, Gibson 6, Kenan Sipahi 9, Buva 8, Samet Geyik 5, Pressey 8, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al 1, Benzing 7

1. periyot: 20-16

Devre: 38-35

3. periyot: 56-44

Beş faulle çıkan: 38.13 Gabriel (Türk Telekom)





ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 74-66 yendi.

Karşılaşmaya siyah-beyazlılar Buva, Erkan Veyseloğlu ve Alexander'ın sayılarıyla başlarken, Türk Telekom, rakibine Campell, Gabriel ve Stimac ile karşılık verdi. Stimac ile boyalı alanı etkili kullanmaya devam eden başkent ekibi, 4. dakikayı 13-12 önde geçti. Hücum organizasyonlarında rakibine oranla daha üretken olan Türk Telekom, ilk periyodu 20-16 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan 2. çeyrekte Landesberg ve Kaya Peker ile rakip savunmayı aşan Türk Telekom, rakibinin öne geçme çabalarına izin vermeyip 13. dakikaya 26-23 üstün girdi. Ribauntlarda rakibine üstünlük kuran Ankara ekibi, Stimac'ın skorer oyununu sürdürmesiyle 18. dakikayı 33-30 önde geçti ve soyunma odasına da 38-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe her iki takım da hücumda sıkıntı yaşayarak başladı. Landersberg ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste sayılar bulan Türk Telekom, Gabriel'in de skora katkısıyla 25. dakika içinde farkı 9 sayıya (49-40) çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan'ın hücumlardan boş döndüğü bu bölümde Yunus Sonsırma ile sonuca giden Türk Telekom, son periyoda 12 sayı farkla 56-44 galip durumda girdi.

Final periyoduna iyi başlayan taraf Türk Telekom oldu. Gabriel ve Landesberg'in basketleriyle kontrolü eline geçiren başkent ekibi, 32. dakikayı 17 sayı farkla (63-46) önde geçti. Alexander ile sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan, savunmada Stimac'ı durdurmakta zorlanınca, Türk Telekom 36. dakikaya 68-58 üstün girdi. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar kullanan rakibi karşısında Landersberg-Stimac ikilisiyle etkili olmaya devam eden Türk Telekom, karşılaşmadan 74-66 galip ayrıldı.



