



Salon: Sakarya



Hakemler: Kaan Büyükçil, Ozan Çakar, Duhan Köyiçi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Etou 8, Wilbekin, Nnoko 12, Kerem Özkan 1, Douglas 9, Alp Karahan 6, Şafak Edge 6, Burak Eşlik 8, Herndon 5, Cenk Şekeroğlu

Türk Telekom: Landesberg 16, Ender Arslan 10, Campbell 7, Stimac 16, Gabriel 14, Serhat Çetin 2, Nusret Yıldırım, Kaya Peker, Fikret Can Akın, Polat Kaya, Yunus Emre Sonsırma

1. Periyot: 10-8



Devre: 28-26



3. Periyot: 40-42





SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 65-55 yendi.

Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan mücadelede ev sahibi takım, Etou ve Nnoko'nun basketleriyle 6. dakikada 8-5 öne geçti. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, hücumda çok fazla etkili olamayan Türk Telekom karşısında ilk periyodu 10-8 galip tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Sakarya ekibi, Şafak Edge ve Burak Eşlik'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 24-12. Ev sahibi takım, ilerleyen dakikalarda oyun üstünlüğünü ele geçiren rakibi karşısında zorlansa da devreye 28-26 üstün girdi.

Türk Telekom, ikinci yarıya Gabriel'in üç sayısı ve faul çizgisinden bulduğu basketle başladı. Üçüncü periyotta ilk yarıya göre daha etkili olan rakip takım, Sakarya ekibi karşısında 24. dakikada 39-33 öne geçti. Farkın açılmasına izin vermeyen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 26. dakikada farkı 1'e (38-39) düşürdü. Karşılıklı top kayıplarının yaşandığı üçüncü periyot, Türk Telekom'un 2 sayılık üstünlüğüyle sonlandı: 42-40.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, 35. dakikada skor 47-47 eşitlendi. Karşılaşmanın son bölümüne Ender Arslan'ın üç sayılık basketiyle 57-55'e üstün giren Türk Telekom, salondan 65-55 galip ayrıldı.

Maç öncesinde meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her iki takımın oyuncuları, pembe balon uçurdu.







