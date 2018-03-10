



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural, Polat Parlak

Galatasaray Odeabank: Taylor 11, Hardy 12, Göksenin Köksal 7, Hendrix 12, Summers 14, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur, Juskevicius 5, Renfroe 21, Preldzic

Eskişehir Basket: Baron 11, Yunus Emre Sonsırma 3, Caner Erdeniz 6, Duncan 19, Ayres 12, Kravtsov, Buğrahan Tuncer 10, Berkay Candan 14, Doğan Şenli 3, Dorukhan Engindeniz

1. Periyot: 15-15

Devre: 42-36

3. Periyot: 68-52





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank, sahasında Eskişehir Basket'i 84-78 yendi.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 8. galibiyetini alırken Eskişehir Basket ise 10. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını Galatasaray Odeabank, 9-6 önde geçti. Orta mesafe atışlarla etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Summers ve Taylor'un sayılarıyla Eskişehir Basket karşısında 8. dakikada skoru 15-10 yaptı. Son bölümde kenardan oyuna dahil olan Buğrahan Tuncer ile basketler bulan konuk ekip maça 15-15 eşitliği getirdi ve birinci çeyrek bu skorla tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında da pota altında etkinliğini bir türlü artıramayan Galatasaray Odeabank, orta mesafede Ege Arar, dış atışlarda ise Renfroe ile üst üste isabetler bularak 16. dakikayı 31-29 önde geçti. Juskevicius ve Renfroe'nin üçlükleriyle ritmini artıran sarı-kırmızılılar, son bölümde ise Hendrix'in pota altından kaydettiği sayılarla Eskişehir Basket önünde soyunma odasına 42-36 üstün girdi.

Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada oldukça etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Summers ve Renfroe'nin sayılarıyla 23. dakikayı 54-40 önde geçti. Sarı-kırmızılılar, Eskişehir Basket karşısında mücadelenin 28. dakikasında farkı 19 sayıya (64-45) kadar çıkarırken, son periyoda da 68-52 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Eskişehir Basket, 33. dakikada sarı-kırmızılılar karşısında farkı 8 sayıya indirdi: 70-62. Göksenin Köksal ve Renfroe'nin art arda bulduğu sayılarla oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray Odeabank, 35. dakikada farkı yeniden açtı: 76-62. Duncan, Ayres ve Berkay Candan'ın basketlerine, Hendrix ve Taylor ile karşılık veren sarı-kırmızılılar, son 39 saniyeye 80-73 önde girdi. Eskişehir Basket önünde üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, karşılaşmayı 84-78 kazandı.