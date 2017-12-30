



Salon: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Hakemler: Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı, Emin Moğulkoç

Muratbey Uşak: Solomon 11, Hamilton 12, Şafak Edge 12, Calloway 6, Tayfun Erülkü, Carmichael 8, Murat Kozan, Miles 8, Miller 11

Eskişehir Basket: Berkay Candan 3, Yunus Emre Sonsırma 2, Ayres 18, Baron 7, Duncan 17, Buğrahan Tuncer 12, Caner Erdeniz, Rowland 6, Marshall 10, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Kravtson 2, Doğan Şenli

1. Periyot: 18-19

Devre: 41-41

3. Periyot: 48-62

Beş faulle çıkan: 33.25 Miles (Muratbey Uşak)





UŞAK (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Eskişehir Basket, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 81-68 yendi.

Müsabaka Muratbey Uşak'tan Solomon'un 2 sayılık basketiyle başladı. Konuk ekip ilk dakikalarda hücumda daha etkili olurken 5. dakika, konuk ekibin 10-5 üstünlüğüyle geçildi. İlerleyen dakikalarda Muratbey Uşak maçta dengeyi sağladı, üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, aradaki sayı farkını kapatmaya çalıştı. Birinci çeyreği Eskişehir Basket 19-18 önde bitirdi.

İkinci periyot, iki takımın karşılıklı ataklarıyla start aldı. Konuk ekip dış atışlarla sayı aradı. Karşılaşmanın 15. dakikası 31-28 Eskişehir Basket'in üstünlüğüyle geçildi. Muratbey Uşak özellikle Miles ve Solomon ile sayı üretirken konuk ekip Duncan ile karşılık verdi. İkinci periyot 41-41 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyotta konuk ekip üstünlüğü ele geçirdi. Savunmada açıklar veren rakibi karşısında özellikle Ayres ve Marshall ile sayı üreten Eskişehir Basket, 27. dakikayı 53-45 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren konuk ekip, ilerleyen dakikalarda aradaki sayı farkını açarak son periyoda 62-48 üstün girdi.

Dördüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Eskişehir Basket, sayı farkını açarak karşılaşmayı 81-68 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayı üreten Eskişehir Basket'ten Ayres oldu.



