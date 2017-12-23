Salon: Anadolu Üniversitesi



Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Semih Vural

Eskişehir Basket: Berkay Candan, Caner Erdeniz, Ayres 13, Rowland 15, Baron 14, Buğrahan Tuncer 12, Doğan Şenli 2, Duncan 7, Marshall 10, Yunus Emre Sonsırma, Kravtsov 3

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Owens 6, Kadji 4, Mejia 10, Crocker 5, Morgan 25, Muhsin Yaşar 2, Henry 10, Yiğit Arslan 6

1. Periyot: 19-20

Devre: 34-40

3. Periyot: 51-53

5 faulle çıkan: 23.41 Kadji (TOFAŞ)





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Eskişehir Basket, konuk ettiği TOFAŞ'ı 76-75 yendi.

Bu sonuçla Eskişehir Basket 9. galibiyetini alırken, TOFAŞ ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Maçın başında Eskişehir Basket, Baron ile TOFAŞ ise Owens ile etkili olurken, ilk periyodu konuk ekip 20-19 önde tamamladı.

İkinci periyotta Mejia ve Morgan ile sayılar bulan TOFAŞ, ilk yarıyı 40-34 önde bitirdi.

Eskişehir Basket'in hücumda etkili olarak farkı azaltmaya çalıştığı üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını TOFAŞ, 49-43 üstün geçti. İyi savunma yapan Eskişehir temsilcisi, Duncan ve Rowland'ın hücumda etkili olmasıyla 29. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 49-51. TOFAŞ, son periyoda 53-51 önde girdi.

Son periyotta Buğrahan Tuncer'in üst üste attığı basketlerle ev sahibi ekip, 35. dakikada 63-60 öne geçti. Bitime 3 saniye kala Morgan'ın 3 sayılık basketiyle TOFAŞ, 76-76 beraberliği yakaladı. Ancak Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal'ın itirazı üzerine pozisyonu videodan izleyen hakemler, atışı 2 sayı olarak değerlendirdi. Son 3 saniyeye 76-75 önde giren Eskişehir Basket, karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı.



